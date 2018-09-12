Bebeklerde cilt problemi

Bebeklerde en sık görülen cilt sorunları; cilt kuruluğu, cilt soyulması, cilt soğukluğu (hipotermi), isilik, pişik, toksik eritem, ter bezlerinin iltihabı (miliarya), atopik dermatit, egzema, kseroderma, kafada konak’dır.

Bunların en iyi tedavisi koruyucu yani sorun gelişmeden önleyici tedavidir.

Bunu da bebeğin ortam ısısını, giyim şeklini, cildine en uygun malzeme seçimini ve periyodik cilt bakımını bilinçli yaparak sağlayabiliriz.

Mesela isilik ve toksik eritemin en sık nedeni oda ısısının fazla olması veya bebeğin fazlaca giydirilmesidir.

Pişiği önlemek için ise alt bezini sık değiştirmek, uygun bez kullanmak, pişik kremi sürmek, ıslak pamukla genital bölgeyi temizlemek gerekir.

Pudra kesinlikle kullanılmamalıdır; çünkü pişiği arttırır.



Pişik kremleri isilikte de faydalıdır.

Konak için bebe yağı veya banyo sonrası zorlamadan bir fırçayla temizlemek yeterlidir. Eğer faydalı olmazsa düşük dozda kortizon içeren merhemler sürülebilir.

Atopik dermatit, egzema ve cilt kuruluğu genelde alerjik bünyeli kişilerde görülür ve bebe yağı, nemlendirici sürmek genelde yeterlidir.

Ama bunlar yeterli gelmezse çok düşük doz kortizonlu kremleri de kullanmak gerekebilir.

Bebekler yeterince kilo almaz veya kaybederse cilt kuruluğu ve çatlaması olabilir.