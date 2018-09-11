Bebekler neden hıçkırır?

Bebeklerin hıçkırması oldukça doğal bir durumdur. Tıpkı bebeklerin gaz çıkarması gibi, hıçkırması da beslenme sonrasında ya da dinlenme sırasında meydana gelebilir. Hıçkırığın geçmesi için, bebeğin emzirilmesi ya da 6 aydan büyükse bir çay kaşığı su içmesi yeterlidir. Bununla birlikte bebeğin dik konumda tutulması ve sırtının sıvazlanması da hıçkırığın azalmasını sağlayabilir.

Bebeklerde hıçkırık sırasında dikkat edilmesi gereken durum, ağlamadır. Bebek hıçkırırken ağlamaya başlarsa nefes almakta zorlanabilir. Bu sırada bebeğin sakinleştirilmeye çalışması ve nefes alabildiğinden emin olunması gerekir.

BEBEKLER NEDEN HIÇKIRIR?

Hıçkırık, yetişkinlerde olduğu gibi, bebeklerde de diyafram kasının ani şekilde kasılmasıyla meydana gelir. Mide ile karın boşluğunun arasında yer alan diyafram, bazı durumlarda ani olarak kasılır. Kasılması sırasında ses telleri birbirine yaklaştığı için hıçkırma sesi ortaya çıkar.

Mide şişkinliği de bazı durumlarda hıçkırığa neden olabilir. Bundan dolayı bebekler genellikle emzirildikten sonra hıçkırmaya başlar. Ancak hıçkırık bebeğin sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı gibi, bebekte bir sorun olduğuna da işaret etmez. Dolayısıyla bebek hıçkırmaya başladığında, ebeveynlerin bunun normal bir durum olduğunu düşünmesi ve paniklememesi önemlidir.