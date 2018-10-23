Bebek odası hazırlarken...

Dekorasyona fazlasıyla zaman ve çaba harcayan aileler maalesef güvenliği ikinci plana atıyor. Bebek odasının hangi renge boyanacağına karar vermek ve eşyaların birbiriyle uyum içinde olmasını sağlamak uğruna ciladaki, boyadaki zehirli maddeler, incik boncuktan gelecek tehlikeler gözden kaçıyor.

Anne ve babalar,ayrıca bir gerçeği daha unutmamalı: Ayrı yatak odaları olduktan sonra bile bebekler birkaç yıl ebeveynlerinin yanında uyumayı tercih ediyor. Gece uykusundan uyanıp anne ve babasının yanına gitmek isteyen çocuğun karşılaşacağı tehlikeleri iyi hesaplamak gerekiyor.

Öte yandan genellikle bebek odası ilk olarak bebeğin bezini değiştirmek için kullanılıyor. Bebeğin altı değiştirilirken yere düşmesi ise sıklıkla rastlanan bir kaza...

Onun için bebeğin bezini değiştirmek için kullanılan masa en az bir duvara bitişik olmalı hatta mümkünse köşede bir yerde olmalı. Böylece masanın iki alanı da korunarak bebeğin yere düşmesi engelleniyor.

Kimyasallara dikkat!

Bebek odası için kullanılan kimyasallardan arınmış sade ve masif ahşap mobilyaları tercih etmelisiniz. Boyalı, cilalı veya preslenmiş mobilyalardan daha sağlıklıdır. Çünki fabrikasyon cicili bicili çocuk odası takımları üretim aşamasında kullanılan kimyasal maddeler ile bebeklerin özellikle göz ve cilt teması tehlike oluşturuyor.

Aynı sorun uzun tüylü boyalı fabrikasyon halılar için de söz konusu. O halıların serildiği zemine döşenen ahşap görünümlü cilalı malzemelerin de bir o kadar tehlike saçtığının artık farkına varmalısınız.

Ailelerin dikkat etmesi gereken bazı dekorasyon detayları da hayati önem taşıyor.

Mesela, süslü yastıklar ve cibinlikler, onlara iliştirilmiş incik boncuklar bebeklerin boğulma tehlikesi geçirmesine sebep olabiliyor.

Oyuncak diye alınan uzun tüylü ayıcıklar, kuzucuklar, olur olmaz yerlerde üretilmiş plastik bebekler, bebeklerin ağzına soktuğu benzer oyuncaklar hep sağlık sorunu.. Öyle ki bu sorunlar hemen orta yere de çıkmıyor. Çocuk gelişip serpildikçe, astım alerjiden tutun da nice böbrek ve sindirim yolu hastalıklarına kadar akla hayale gelmez rahatsızlık şeklinde baş gösteriyor.

İş işten geçmiş oluyor

Hekimler, “Odasında şu var mı-bu var mı?” diye sorduğunda da zamanında alınanlar, yapılan hatalar bir bir hatırlanıp tarifsiz pişmanlıklar yaşanıyor. Ondan sonra o para döküp alınanların atılması, yok edilmesi de para etmiyor!..