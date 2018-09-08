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Bebeğinizin pipisine dikkat!

Bebeğinizin pipisinin küçüklüğü hem ileride yol açabileceği sıkıntılar, hem de bazı önemli tıbbi sorunların göstergesi olabileceği için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu...

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
Bebeğinizin pipisine dikkat!

Pipinin küçüklüğü ile birlikte yumurtalarının yerinde olmaması anne karnında iken bebeğe ait hormonlarda bir yetersizlik olduğunu akla getirir. Ayrıca pipi küçüklüğü kadar görünümünün belirsiz olması acil değerlendirmeyi gerektiren bir durumdur. Genellikle ilk 6. ay ile ergenliğin başlangıcı arasında pipinin büyümesi yavaştır...

PİPİSİNİN KÜÇÜK KALDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Bebeğinizin pipisinin boyu gerdirilmek suretiyle ve kökü ile ucu arasındaki mesafeyi ölçerek anlayabilirsiniz. Bazen bebeğin pipisi bölgedeki yağ dokusu içine “gömülü”dür. Bu durumda ölçümün daha dikkatli yapılması gerekir.

Yenidoğan bir bebeğin pipisinin boyu 1.9 cm’den küçükse önemli bir sorun var demektir ve mutlaka ileri inceleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Değişik yaşlardaki ortalama ve en küçük pipi boyları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir çocuğun pipisinin boyu kendi yaşına uyan en küçük penis boyundan kısa ise penis küçüklüğü var demektir. Anne ve babalar yenidoğan döneminden itibaren bebeklerin genital yapılarıyla ilgilenmelidirler. Aile bebeğinin pipisinin küçük olduğunu düşünüyorsa mutlaka çocuk endokrinolojisi bulunan bir merkeze götürmelidir.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
  1. bebek
  2. pipi küçüklüğü
  3. pipi kısalığı

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