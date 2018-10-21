Bebeğinizin alerjik olması sizin suçunuz olabilir

Alerji belirtileri, alerjenlerle ilk temas esnasında oluşmaz. Vücut yabancı maddelerle karşılaştığında bağışıklık sistemi onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Sonra da antijen denilen bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek karşı koyar. Bu süre, duyarlılaşma olarak bilinir.

E, peki annelerin sorumlu diye ilan edilmesi niçin? Şunun için: Titizlenen annelerin abartılı koruması altında daha hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklar, mikroplarla daha az karşılaşır. Bu yüzden de savunma sistemlerinin dengesi bozulur ve alerjik hastalıkların gelişimi kolaylaşır.

Çok temiz ortamlarda büyüyen, çok az enfeksiyon geçiren ve çok sık antibiyotik verilen çocuklar; yeteri kadar mikropla karşılaşmadıkları için alerjiye daha yatkın olurlar. Hani bazı şehirli annelerin gözü gibi sakındıkları “apartman bebeleri” işte bu anlatılanların tam örneği..



Buna karşılık; kırsal bölgelerde yaşayan, kreş ya da anaokuluna giden veya kalabalık ailelerin çocuklarında bazı mikroplar veya parazitlerle daha sık karşılaşmak, bağışıklık sisteminde var olan dengeyi daha iyi korur.

En sık görülen alerji sorunları

Genellikle yüz, göz kapakları, dudaklar ve genital bölgede, derinin alt tabakalarında sıvı birikmesi, yani ödem..

Gözlerde kızarıklık, kaşıntı

Burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı ve hapşırma

Alt solunum yollarında solunum zorluğu, hışırtılı solunum, öksürük

Kalp ve damar sisteminde çarpıntı, tansiyon düşüklüğü

Mide-bağırsak sisteminde bulantı ve kusma, karın ağrısı ya da karın krampları

Sinir sisteminde şuur bulanıklığı, bayılma.

Nadir de olsa, tüm sistemlere ait bu bulguların hepsi bir arada da görülebilir.

Belirtileri neler?

Alerjenlere karşı hassaslaşma süresi belirli değildir; günler, aylar ya da yıllar sürebilir. Herhangi bir şeye karşı zaman içinde alerji gelişebilir.

Alerjik sinüzit, burun ve göz nezlesinin belirtileri arasında; yılın belirli aylarında veya tüm yıl boyunca devam eden hapşırma, burunda kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı vardır.



Astımda; nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık olabilir.

Cilt alerjilerinde; ciltte kaşıntı, kabarıklık, kırmızı renkli döküntüler gözlenir.

Alerjinin son yıllarda artmasının sebepleri nasıl sıralanmakta biliyor musunuz:

Hijyen artışı

Hava kirliliğindeki artış

Ozon tabakasındaki delinme sonucu ultraviyole ışınlarına maruz kalma

Sigara içilmesi

Besinlerdeki katkı maddeleri

Ani hava değişiklikleri

İlaçlar ve kozmetik ürünler

Peki ne yapalım?

Evlerinin temizliğinde kullanılacak deterjan seçimi önemlidir sevgili anneler. Size kullanması kolay geliyor olabilir ama, birçok temizlik deterjanının içerisinde petro kimya ürünü olan benzen ve uçucu gazlar bulunuyor.

Bu ürünler bir yandan hiç alerjisi olmayan çocuklarda dahi alerjiyi ve astımı tetiklerken, zaten astımla tedavi altındaki çocuklarda da astımın alevlenmesine sebep oluyor.

Evlerde mikrop kırıcı olarak yaygın kullanılan çamaşır suyu ve çamaşır suyu katkılı temizlik malzemeleri uçucu gazlar yüzünden astım alevlenmesine neden olur. Siz hastalık olmasın iyi niyetiyle temizlik için bu maddeleri kullanırsınız ama bunlar tam ters etki yapar.

Kimyasal bazlı, koku ve boya içeren temizlik malzemeleri kullanılmaması gerekir. Bunun yerine bitkisel sabunlardan hazırlanan sıvı temizlik ürünleri, kokusuz saf arap sabunu gibi kir sökücülerin kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Sirke diyoruz ya hep, sirke en doğal temizlik maddelerindendir. İhmal etmeyin..