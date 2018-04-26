Bebeğinizi ayakta sallayarak uyutmayın

Geçmişten günümüze dek uygulanmaya devam eden bir olgu olan bebekleri ayakta sallama, büyüklerin yaptığı en yaygın hatalardan birisidir. Mızmızlanan ve ağlayan bebeğini susturmak için ayağında sallayarak uyutmaya çalışan aileler, her ne kadar çaresiz kalarak bu yönteme başvursa da farkında olmadan bebeklerinin sağlıklarını riske atmaktadır.

Sabit bir noktaya gözünü diken bebek, sallanma esnasında sersemleşerek uyumaya başlar. Bebeğin ağlama seslerinin dinmemesi üzerine sallama şiddeti bir yerden bir yere savrulurcasına daha da artar. Bu da bebeklerde beyin kanamaları, kalıcı beyin hasarları ile sonuçlanabilir.



