Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bebeğinizi ayakta sallayarak uyutmayın

Ayakta sallayarak uyutma yöntemi, bebeklerde kalıcı beyin hasarlarına ve beyin kanaması gibi ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:54
Bebeğinizi ayakta sallayarak uyutmayın

Geçmişten günümüze dek uygulanmaya devam eden bir olgu olan bebekleri ayakta sallama, büyüklerin yaptığı en yaygın hatalardan birisidir. Mızmızlanan ve ağlayan bebeğini susturmak için ayağında sallayarak uyutmaya çalışan aileler, her ne kadar çaresiz kalarak bu yönteme başvursa da farkında olmadan bebeklerinin sağlıklarını riske atmaktadır.

Sabit bir noktaya gözünü diken bebek, sallanma esnasında sersemleşerek uyumaya başlar. Bebeğin ağlama seslerinin dinmemesi üzerine sallama şiddeti bir yerden bir yere savrulurcasına daha da artar. Bu da bebeklerde beyin kanamaları, kalıcı beyin hasarları ile sonuçlanabilir.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:54
  1. bebek
  2. bebek uyuması için
  3. bebek uyutma
  4. sağlık
  5. anne bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses AK Parti'den aday adayı! Bakın hangi şehirden
    1. İbrahim Tatlıses AK Parti'den aday..
    2. Mağduriyete son! Artık ücret alınmayacak
    3. KPSS'siz öğretmen alımı! İşte şartlar...
    4. Bakandan milli füze müjdesi!..
    5. Türkiye’den ABD'nin skandal raporuna..
    6. Dilipak açık açık söyledi: Saadet'in..
    7. SGK Başkanı istifa etti!
    8. İran'dan İslam ülkelerine "ABD" çağrısı!
    9. Tamirciye bıraktığı arabadan geriye..
    10. 5 ilde kalpazan operasyonu!
    11. Ribery'e "Fatih Terim" şoku! İstemedi
    12. Marketten krem çalarken yakalanan..
    13. Zor günlerden geçen Trabzonspor'dan..
    14. Wikileaks'dan flaş sızıntı! Amerika mı..
    15. Melih Gökçek'ten bomba anket!
    16. Kanal D'nin yeni genel müdürü belli..
    17. "Trump, İran ile anlaşmayı bozabilir"
    18. Babamın mirası işgal altında
    19. Hakkari’de çatışma: 2 terörist öldürüldü
    20. Gomis'den flaş Beşiktaş açıklaması!
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...