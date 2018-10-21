Bebeğin gözünün çapaklanması normal

Göz çapaklanması neden oluyor derseniz; bu doğum sırasında göze yabancı bir madde örneğin 'amnion' sıvısının kaçması ile oluşuyor denilebilir. Bu madde gözlerin çapaklanmasını hazırlayabilir.

Çapaklanmayı önlemek için her iki gözü, kaynatılıp ılıtılmış suyla, her biri için ayrı pamuk kullanarak temizleyiniz.



Silmeyi, gözün dış köşesinden başlayıp aşağıya doğru yapın. Bebeğinizi, hasta gözü yukarıda kalacak biçimde yan yatırarak uyutun. Aksi halde, öbür gözü de yatak çarşaflarının sürtünmesiyle mikrop kapabilir.

Devam edelim bebeklerin ilk günlerine.. Onlarda görülebilecek sivilce, asimetrik kafa yapısı tıpkı gözlerde çapaklanma kadar tabiidir ve endişelenmemesi gerekir.

ASİMETRİK KAFA YAPISI

Doğum sonrası, özellikle 1-2 aylık döneme kadar bebeklerin kemik yapısının çok yumuşaktır. Bebeğin sürekli tek yöne yatırılması durumunda bebekte asimetrik kafa yapısı oluşabilir. Veya sürekli sırtüstü yatan bebeklerde başın arka kısmının düzleşebildiği görülür.

Bebeğin kafa yapısını düzeltmek için bebek 15 günlükken başlanan D vitaminin düzenli verilmesi, yatış pozisyonunun sürekli değiştirilmesi ve egzersiz ile masaj tedavisi uygulanması gerekir.

YÜZDE SİVİLCE

Gebeliğin son haftasında anneden bebeğe geçen hormonlar sebebiyle bebeğin doğumundan 1-2 hafta sonra yüzünde sivilce görülebilir.



Hassas cilt yapısına sahip bebeklerin ailelerinde alerjik bir yapı varsa, bebeğin cildi daha da hassas olur.

Onun için bebek için seçilen şampuan, sabun ve giysilerinin yıkanmasında kullanılan deterjanların anti alerjik etkiye sahip olması gerekir.

Bebeğin yüzünü silmek için kullanılan ıslak mendil cildini tahriş edebilir.

Bebekleri sert bir şekilde ve sık sık öpmek ve sakalların bebeğin yüzüyle teması da bu sivilcelerin oluşumuna sebep olabilir.

Bebeğinizin yüzünde sivilce varsa, sivilceleri sıkmayın ve aile hekiminin tavsiyesine uyun.