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Aktüel Bebeği olmayan kadından deprem bölgesine duygulandıran bağış
Aktüel

Bebeği olmayan kadından deprem bölgesine duygulandıran bağış

Antalya Kepez Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına Feride Ö. "Benim bebeğim olmadı. Bir anne sıcaklığıyla ısıtsın inşallah" diyerek, kendi ördüğü bebek kıyafetlerini bağışladı. F.Ö.’nün anlamlı bağışı, Elbistan’da yeni bebeği olan bir anneye teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:12:00 -
Bebeği olmayan kadından deprem bölgesine duygulandıran bağış

Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı işbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Depremin ilk gününde başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların yardım seferberliğinde duygulu anlarda yaşanıyor. Kimi çocuğunun bebek arabasını, kimi çocuğuna aldığı bezi depremzedeler için bağışlarken, Feride Ö. de özlemle ördüğü bebek kıyafetlerini bağışladı.

Feride Ö.’nün, bağış kolisine yapıştırdığı not ise herkesi duygulandırdı.

“Benim bebeğim olmadı. Belki Allah nasip eder diye örmüştüm bunları Nasip sizlereymiş. Bir anne sıcaklığıyla ısıtsın inşallah. Sizi çok seviyorum. Sevgilerle hep yanınızdayız. Allah’a emanet olun” diyen Feride Ö.’nün ördüğü bebek kıyafetleri deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’a gönderildi.

Deprem bölgesindeki ekipler, bu anlamlı bağışı Kahramanmaraş Elbistan’da yeni bebeği olan bir anneye teslim etti.

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