BDDK'dan şirketlere yeni kredi kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemeninin esnetildiğini duyurdu.
BDDK'nın aldığı karar şöyle:
Şirketler, bağımsız denetciye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.
Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olam şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek.
Kredi alan sirket beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek.