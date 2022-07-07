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Ekonomi BDDK'dan şirketlere yeni kredi kararı
Ekonomi

BDDK'dan şirketlere yeni kredi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemeninin esnetildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 20:56:00 -
BDDK'dan şirketlere yeni kredi kararı

BDDK'nın aldığı karar şöyle:

Şirketler, bağımsız denetciye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.

Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olam şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek.

Kredi alan sirket beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek.

 

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