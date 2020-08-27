BDDK’dan selzedelerin kredi ödemelerine kolaylık

BDDK’nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre 1 Ocak 2021’e kadar Giresun’da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecek.