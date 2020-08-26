  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek
Ekonomi

BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: - "Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:11:12 -
BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirtti.

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirterek, "Sel felaketinde şehit olan askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerimizin başı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayelerinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuştur." ifadelerini kullandı.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı