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BDDK’dan Bank of China’ya destek ve danışmanlık izni

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bank of China Turkey AŞ’ye, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:04
BDDK’dan Bank of China’ya destek ve danışmanlık izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK)Bank of China Turkey AŞ’ye, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

BDDK’nın Bank of China’nın destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda, Bank of China Turkey AŞ’ye yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, kara paranın aklanması hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:04
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  2. Bank of China Turkey AŞ
  3. BDDK
  4. Bank of China
  5. Resmi Gazete

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