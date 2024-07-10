BDDK o şiketin faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.
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