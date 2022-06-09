BBP’den Antalya’daki Kur’an saygısızlığına tepki ve kınama

HABER MERKEZİ

BBP’li Nail Gün’ün açıklamasında, “6 asır İlah-i Kelimetullah davasına hizmet etmiş, Kur’an-ı Kerim’le dünyaya nizam vermiş bir ecdadın torunları olarak yozlaşan, ahlaksızlığı hayat ölçüsü gören ve aslını, özünü kaybeden gençlerimizi Allah’ın ıslah eylemesini diliyoruz. Sokak ortasında alenen zina yapanlar kutsal kitabımıza tekme atanlar, camilerimizde müzik çalanlar, Peygamberlerimize şarkı sözleriyle hakaret edenler, konserlerde toplu olarak milli manevi değerlerimize saldırıp, alay edip küfür edenler, okullarda dansöz oynatıp bunu çağdaşlık görenler; yetiştirdiğiniz, eğittiğiniz nesil işte bu nesil... İçimizdeki beyinsizlerden dolayı affeyle bizleri Allah’ım!” dedi.

Cezasız kalmasın

İslami ve manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkların cezasız bırakıldığı müddetçe buna benzer soysuzluklarla karşılaşılmaya devam edileceğine vurgu yapan Gün, “Tekmeleme olayını nefretle kınıyor ve de yeniden genç neslimizin eğitim sistemindeki yanlışları gözden geçirip milli, İslami manevi değerlerimize uyumlu bir sistemle eğitim düzenini kurmalıyız” ifadelerini kullandı.