BBP, siyasi partilerin devlet yardımını esnaf için Hazineye iade etmesini istedi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, salgın döneminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle özellikle esnafın desteklenmesi için siyasi partilerin de yapması gerekenler olduğunu belirterek "Siz niye elinizi taşın altına koymuyorsunuz? Siyasi faaliyetler de durdu. Hazineden önümüzdeki yıl için 481 trilyon, 5 partiye verilecek. Gelin bu parayı zorda kalan esnafımızın kullanması maksadıyla Hazineye bırakın." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendiren Destici, asgari ücretliden alınan gelir ve damga vergilerinin iptal edilerek geri verilmesini ve bu şekilde asgari ücretin 3 bin liranın üzerine çıkarılmasını teklif etti.

Destici, kamuoyunun gündemine yer alan kadın cinayetlerinin azaltılması için faillere uygulanacak cezaların artırılması gerektiğini söyledi. HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğu konusunda HDP dışında herkesin hemfikir olduğunu ifade eden Destici, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nda teröre destek veren partilerle ilgili hükmün uygulanarak HDP'nin kapatılması gerektiğini aktardı.

- "Demirtaş, siyasi söylemlerinden dolayı içeride değil"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını anımsatan Destici, AHİM'in Türkiye hakkındaki kararını "çifte standartlı" olarak nitelendirdi. Destici, "Selahattin Demirtaş siyasi söylemlerinden dolayı içeride değil. Kendisi bu ülkede insanları, HDP sempatizanlarını ayaklanmaya davet etti ve bu çağrı sonucu onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı, pek çok iş yeri tahrip edildi, Türk bayrakları yakıldı. Kardeş kardeşe kırdırılmaya çalışıldı. İç savaş provası yapıldı. Onun için kimse kusura bakmasın. Adalet hangi kararı vermişse herkes onun yanında duracak." dedi.

Doğu Türkistan meselesinin Azerbaycan gibi, Suriye gibi milli bir mesele olduğunu, iç siyaset meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, suçlu oldukları öne sürülen Doğu Türkistanlıların Çin'e iade edilmesine ilişkin yasal girişimlere müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

- BBP'nin kanun teklifini imzaladı

Salgın döneminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşa ve esnafa yönelik siyasi partilerin de yapması gerekenler bulunduğunu dile getiren Destici, konuşması devam ederken, siyasi partilerin devletten aldığı yardımı esnafın kullanması için Hazineye devredebilmelerine ilişkin partisinin hazırladığı kanun teklifini imzaladı. Destici, Hazine yardımı alan siyasi partilere seslenerek şunları kaydetti:

"Siz niye elinizi taşın altına koymuyorsunuz? Siyasi faaliyetler de durdu. Hazineden önümüzdeki yıl için 481 trilyon, 5 partiye verilecek. Gelin bu parayı zorda kalan esnafımızın kullanması maksadıyla Hazineye bırakın. Pandemi sürecinde ülkemizin geçtiği zor şartlarda siyasi partilerin de toplumun her kesimi gibi üzerine düşen fedakarlığı yapması gerekmektedir. Bu amaçla siyasi partilere sağlanan devlet yardımının özellikle azaltılması ve 2021 yılı için tamamen kesilmesi yerinde olacaktır. Alınacak bu tedbirle hem ekonomik olarak milletimize bir katkı sağlanacak hem milletimiz nezdinde siyasi partilere güven artacak hem de milli dayanışma duygularımız güçlenecektir."