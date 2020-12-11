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Aktüel BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, silahlı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti
Aktüel

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, silahlı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:36:14 -
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, silahlı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısını gözaltına almak için gittiği otelde zanlının silahlı saldırısı sonucu yaralan polis memurunu evinde ziyaret etti.

Yardımcıoğlu, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, polis memuru Abdullah Gözübüyük ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretle ilgili konuşan Yardımcıoğlu, Gözübüyük'e geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Onlar canlarını dişlerine takıp, canları pahasına kendilerini ve emeklerini ortaya koymaktan imtina etmemektedirler. Abdullah kardeşimiz, orada bir meslektaşını, bir kardeşimizi şehit verdi. Kendisiyle sohbetimizde gerçekten çok duygulandım. Memleketimizde insanlarımız evlerinde rahat ve güvenli bir şekilde uyuyabiliyorlarsa bu yüce gönüllü insanlar sayesindedir."

Yardımcıoğlu, ziyarette olay anıyla ilgili de bilgi aldıklarını anlatarak, "Gözübüyük'ün sağlık çalışanlarından ilk önce şehit olan Barış Göl kardeşimizle ilgilenmesini istediğini öğrendim. Kendi yarasından vazgeçmiş, 'Barış abinin durumu ağır, biz ekip aracıyla hastaneye gidelim' diyerek olay yerinde de fedakarlık yapmıştır. Ben inanılmaz duygulandım. Şehidimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

- Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine 3 Aralık'ta bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan ve yaralı olarak yakalanan zanlı M.K. ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'nda ölmüştü.

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