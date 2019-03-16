BB Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı) üper Lig’in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth’i gördü. Opseth’in etkisiz şutu kalecide kaldı. 10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone’nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı. 15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth’e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı. 38. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok’a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.



Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Volkan Ahmet Narinç xx BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Leo xxx, Kone xx, Scuk xx (İbrahim dk. 45 ?), Obertan xxx, Taylan xxx, Eduok xxx, Opseth xx Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Serkan, Emrah, Tshabalala, Munsy, Samed Ali Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu Trabzonspor: Uğurcan xx, Toure xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ekuban xx, Amiri xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Arda, Ali, İbanez, Olcay, Murat Cem, Batuhan, Koray Teknik Direktör: Ünal Karaman

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.