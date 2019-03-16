BB Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı)
üper Lig’in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.16 Mart 2019 Cumartesi 17:01
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth’i gördü. Opseth’in etkisiz şutu kalecide kaldı.
10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone’nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı.
15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth’e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı.
38. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok’a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Leo xxx, Kone xx, Scuk xx (İbrahim dk. 45 ?), Obertan xxx, Taylan xxx, Eduok xxx, Opseth xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Serkan, Emrah, Tshabalala, Munsy, Samed Ali
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor: Uğurcan xx, Toure xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ekuban xx, Amiri xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx
Yedekler: Arda, Ali, İbanez, Olcay, Murat Cem, Batuhan, Koray
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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