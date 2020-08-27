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Ekonomi Bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Ekonomi

Bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:03:40 -
Bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

ANKARA (AA) - Bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki alan "Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Melikgazi'deki bir başka alanın da "Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3)" olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki alan da "Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen alanı değiştirildi.

Ayrıca, ilgili Bakanlar Kurulu kararının, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kadıköy Alanı"na ilişkin kısmı yürürlükten kaldırılırken, İstanbul'un Üsküdar bölgesinde belirlenen alan "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak belirlendi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararına ek kararın, bazı alanların "Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (Hacettepe İvedik OSB Teknokenti)" olarak tespit edilmesine ilişkin maddesi yürürlükten kaldırıldı.

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