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Aktüel Bazen küçükler de ders verir! Minik çocuktan yaşlı adamı utandıracak hareket
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Bazen küçükler de ders verir! Minik çocuktan yaşlı adamı utandıracak hareket

Gece vakti insan görünümlü bir şahıs yolda öylece duran çöp kovasını durduk yere ayağıyla devirdi. Ertesi sabah aynı yoldan geçen minik bir çocuk ise devrilen kovayı eliyle düzeltti. Söz konusu görüntüler güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:42:00 - 2021-10-31 16:30:53

Gece vakti yoldan geçen bir "insan artığı" hiçbir sebep yokken yol kenarında duran çöp dolu kovayı ayağıyla devirdi. Ertesi sabah aynı yoldan geçen minik bir çocuk ise takdir toplayan bir harekete imza atarak insan müsveddesi şahsın devirdiği çöp kovasını yerden eliyle kaldırarak düzeltti.

Küçük çocuğun takdir toplayan hareketi "Akıl yaşta değil baştadır" dedirtirken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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