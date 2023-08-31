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Gündem Bayrampaşa’da: İstanbul’un hayalet mahallesi! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'ye tepki gösterdiler
Gündem

Bayrampaşa’da: İstanbul’un hayalet mahallesi! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'ye tepki gösterdiler

Yeniakit Publisher
2023-08-31 00:33:00 - 2023-08-31 00:43:26
Bayrampaşa’da: İstanbul’un hayalet mahallesi! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'ye tepki gösterdiler

Bayrampaşa'daki bulunan Kiptaş tarafından kentsel dönüşüme giren mahalle hayalet şehre dönüştü. Yüzlerce binanın 4'ü yıkıldı.

İstanbul Bayrampaşa’da Kiptaş tarafından kentsel dönüşüme giren mahalle hayalet şehre dönüştü. Boşaltılan binalar yıkılmayınca bölgede güvenlik sorunu ortaya çıktı. CNN TÜRK  o mahallede vatandaşla konuştu.

Boşaltılan yaklaşık 500 binanın sadece 4'ünün yıkıldığı belirtildi. Bayrampaşa'daki eski cezaevinin bulunduğu alana yapılan rezerv konutlara taşınamayan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. “Caddeye yakın olmamıza rağmen rahat bir şekilde sokağa çıkıp dolaşamıyoruz. Bir an önce burası yıkılacak mı yıkılsın, bitsin ondan sonra burası bir temizlensin geçen geçsin geçmeyene ne yapılacaksa o bizi takdim edilsin. Büyükşehir belediyesine de o kadar müracaat etmemize rağmen o kadar şikayetleri bildirmemize rağmen bizlere herhangi bir olumlu dönüş olmadı şimdiye kadar buradan gitmek istiyoruz fakat bizlere tapu veremiyorlar. Depremden dolayı korkuyoruz eski yapı ama o tarafa bizi almıyorlar çünkü mahkememiz var. Biz diyoruz ki mahkeme sürerken taşınalım yani nasıl olsa gideceğiz oraya. İstiyoruz sonuçta boşaltılacak buralar kabul etmiyorlar.”

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