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Aktüel Bayramov ile Lavrov Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü
Aktüel

Bayramov ile Lavrov Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:47:14 -
Bayramov ile Lavrov Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü

MOSKOVA (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın yaptığı telefon görüşmesinde, çatışma sonrası yeniden yapılanmayı kolaylaştırma, insani meseleler, bölgedeki dini ve kültürel mirası korumak için ilgili uluslararası kuruluşların aktif katılımına duyulan ihtiyaç ele alındı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniyordu.

Azerbaycan, bugün itibarıyla hava şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre vermişti.

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