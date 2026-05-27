Bayramın ilk günü yollar ne durumda? İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 27 Mayıs 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

Öte yandan KGM, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz ve ücretli geçiş duyurusu yaptı.

Açıklamada, “26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan (Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece) başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.” denildi.

Türkiye genelindeki yol durumu ise şöyle:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Akhisar Kavşakları 6-12.km.leri arasında 14.05.2026-30.09.2026 tarihlerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsünde 20-05.2026-01.07.2026 tarihlerinde 0-3.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.

Aydın İzmir Otoyolunun 1-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 06.05.2026-05.06.2026 tarihleri arasında sol şerit yol trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37.km.leri arasında 21.05.2026 tarihinden itibaren üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4-5.km.leri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü 3x3 şerit (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56.km.leri arasında 21.05.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Çamlıçatak-Çıldır yolunun 41-46.km.leri arasında 21.05.2026 tarihinden itibaren yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44.45.km.leri arasında Afyonkarahisar Otogar Kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yedisu Kavşağı-Merca-Erzurum youlunun 2-4.km.leri arasında 22.05.2026 tarihinden itibaren Karasu köprüsü bakım onar