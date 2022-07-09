Bayramın 1. günü AVM’ler açık mı? AVM’ler bayramın kaçında açık?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi itibarıyla başladı. Kurban Bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşun resmi tatil olması AVM'lerin açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. AVM’lerin bayramda açık olup olmadığı araştırılan konular arasında. Kurban Bayramı bugün başladı. Dört gün boyunca devam edecek olan bayram süresince AVM’lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.

Bayramda AVM’ler açık mı?

AVM'ler, Kurban Bayramının ilk günü saat 14.00'te açılacak. AVM'lerin saat 22.00'da kapanması bekleniyor. AVM'ler Ramazan Bayramı'nda da öğleden sonra hizmet vermişti. AVM’ler resmi sosyal medya hesapları üzerinden çalışma saatleri hakkında açıklamalar yapılıyor. Mall Of İstanbul'un resmi hesabından yapılan açıklamada bayramın birinci günü AVM’nin 13:00’da açılacağı ve 22:30’da kapanacağı duyuruldu. Maltepe Piazza'nın resmi hesabından yapılan açıklamada ise 9 Temmuz’da AVM’nin 13:00’da açılacağı ve 22:00’da kapanacağı duyuruldu. 10-12 Temmuz aralığında ise açılış saati 10:00 kapanış saati 22:00 olacak.