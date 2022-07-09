  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bayramın 1. günü AVM’ler açık mı? AVM’ler bayramın kaçında açık?
Ekonomi

Bayramın 1. günü AVM’ler açık mı? AVM’ler bayramın kaçında açık?

AVM’ler bugün açık mı? Kurban Bayramında AVM’ler açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte Kurban ibadetini yerine getirenler alış veriş merkezlerine gitmek istemekte. AVM'lere gidecekler "Bayramda AVM'ler açık mı?" sorusuna yanıtını araştırıyor. Peki, alışveriş merkezleri bayramda açık mı, saat kaçta açılacak? 9, 10, 11 Temmuz'da alışveriş merkezleri kaçta kapanacak? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2022-07-09 15:17:00 - 2022-07-09 15:19:21
Bayramın 1. günü AVM’ler açık mı? AVM’ler bayramın kaçında açık?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi itibarıyla başladı. Kurban Bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşun resmi tatil olması AVM'lerin açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. AVM’lerin bayramda açık olup olmadığı araştırılan konular arasında. Kurban Bayramı bugün başladı. Dört gün boyunca devam edecek olan bayram süresince AVM’lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. 

Bayramda AVM’ler açık mı?

AVM'ler, Kurban Bayramının ilk günü saat 14.00'te açılacak. AVM'lerin saat 22.00'da kapanması bekleniyor. AVM'ler Ramazan Bayramı'nda da öğleden sonra hizmet vermişti. AVM’ler resmi sosyal medya hesapları üzerinden çalışma saatleri hakkında açıklamalar yapılıyor. Mall Of İstanbul'un resmi hesabından yapılan açıklamada bayramın birinci günü AVM’nin 13:00’da açılacağı ve 22:30’da kapanacağı duyuruldu. Maltepe Piazza'nın resmi hesabından yapılan açıklamada ise 9 Temmuz’da AVM’nin 13:00’da açılacağı ve 22:00’da kapanacağı duyuruldu. 10-12 Temmuz aralığında ise açılış saati 10:00 kapanış saati 22:00 olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23