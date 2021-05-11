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Korona Virüs Bayramda mezarlıklar açık mı? Bayramda mezar ziyaretleri olacak mı?
Korona Virüs

Bayramda mezarlıklar açık mı? Bayramda mezar ziyaretleri olacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen hafta tam kapanma uygulamasına geçmiştik. Bu sebeple bayramda birçok yer de kapalı olacak. Bayramda vefat etmiş yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, bayram günlerinde mezarlıkların açık olup olmadığını merak etmekte. Peki, Bayramda mezar ziyaretleri olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:58:00 -
Bayramda mezarlıklar açık mı? Bayramda mezar ziyaretleri olacak mı?

Bayram günlerinde vefat eden yakınlarımızı ziyaret edip hatırlamak ve onlar için dua etmek hem dinimizin hem de kültürümüzün önemli bir parçası. Bu sebeple her bayramda vefat eden yakınlarımızı ziyaret eder ve onlar için dua ederiz. Koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar getirildiğinden dolayı bayram da mezarlıkların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar internette araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Bayramda mezarlıklar açık mı? Bayramda mezar ziyaretleri olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. Mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. Ancak Ramazan Bayramı'nda mezar ziyareti yapmak isteyenlerin sokağa çıkma yasağı kapsamında elinde izin belgesi olması gerekiyor.

 

 

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