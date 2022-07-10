Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayramın son günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Ancak bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirildiği için kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapacak. Banka şubeleri de 18 Temmuz’da açılacak. Bu sebeple online banka işlemlerinin yapılıp yapılmadığı merak konusu….

Bayramda günlük fast limiti ne kadar? Bayramda eft havale yapılıyor mu?

Havale ve EFT işlemine alternatif olarak 2021 yılın Ocak ayından bu yana FAST kullanılıyor. FAST ile yedi gün yirmi dört saat para transferi yapılabiliyor. Bayramda da para gönderimini FAST ile gerçekleştirmeniz mümkün. FAST ile günlük tek seferde 5 bin lira gönderim yapılabiliyor.