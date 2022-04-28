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Aktüel Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı?
Aktüel

Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı?

Ramazan bayramı sebebiyle cezaevlerinde açık görüş olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, ramazan bayramı açık görüş saatleri kaç? Cezaevlerinde açık görüş kaç gün sürecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 21:24:00 -
Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı?

Ramazan bayramı sebebiyle cezaevlerinde açık görüş olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, açık görüşler kaç gün sürecek?

Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kovid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.

Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.

Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

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