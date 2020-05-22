  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Aktüel

Bayrama da anlam katıyorlar

Hayata Anlam Katanlar Derneği Samsun’da binlerce çocuğun bayramlıklarını kapılarına kadar götürerek, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:52:56 -
Bayrama da anlam katıyorlar

Hayata Anlam Katanlar Derneği Samsun’da binlerce çocuğun bayramlıklarını kapılarına kadar götürerek, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.


Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği Korona tedbirleri kapsamında buruk yaşanan Ramazan ayı süresince binlerce aileye yardım elini uzattı. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle faaliyetlerine hız veren Hayata anlam Katanlar Derneği binlerce koli gıda yardımının ardından binlerce çocuğun da bayramlık ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürüyor.



Çocukların yüzü hep gülsün


Bayram öncesi binlerce çocuk için bayramlık hazırlıklarını tamamlayarak dağıtımına başladıklarını ifade eden Hayata anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Korona virüs pandemisi nedeniyle biraz buruk geçen Ramazan ayı süresince Samsun genelinde binlerce aileye gıda yardımında bulunduk. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ise her yıl gerçekleştirdiğimiz yetim giydirme projemizi bu yıl daha da genişlettik. Sadece yetim ve öksüz çocukları değil, ihtiyaç sahibi binlerce çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Virüs nedeniyle işini kaybeden ekonomik olarak sıkıntıya giren ailelere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yıl çocuklarımızı bir arada giydirmek yerine, hepsinin bayramlıklarını kapılarına kadar götürüyoruz. Dernek olarak tek amacımız insanlara dokunarak, hayatlarına anlam katmak ve çocukların yüzünü güldürmek. Projelerimize destek veren tüm üyelerimize, gönüllülerimize ve hayırseverlere tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı