İstasyonları kontrol edin

"Bunu engellemek için rotalardaki şarj istasyonları kontrol edilmeli. Şarj istasyonlarında yüzde 100 şarj için beklenmesine gerek olmayabilir.

Bazı durumlarda 15 dakikalık şarj süresiyle 150 kilometrelik menzile ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla 15'er dakika farklı 3 noktada şarj etmek yoğunluğu azaltabilir."

Her şarj ünitesinden 2 aracın faydalanabildiğini dile getiren Bayram, şarj istasyonlarının otopark gibi kullanılmaması ve meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bayram, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin yoğun, pazarın da büyüme eğiliminde olduğunu söyledi.