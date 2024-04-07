Ramazan Bayramı yaklaştı ve milyonlarca vatandaş tatil için şimdiden yollara çıktı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, tatilde yola çıkacak elektrikli araç sahiplerini uyardı.

Elektrikli araç sürücülerinin genellikle bayram ve tatil dönemlerinde uzun menzilde seyahat ettiklerini dile getiren Bayram, kullanıcıların, bu dönemde rotalarında bulunan şarj istasyonlarında uygunluk durumunu kontrol ederek yola çıkmaları gerektiğine işaret etti.

Şarj sürelerine dikkat edin

Bayram, araçların marka ve modeline bağlı olarak şarj süresinin değişebildiğini belirterek şöyle dedi:

"Ortalama doğru akım şarj soketiyle 45 dakika, alternatif akımla yaklaşık 3,5 saat süren şarj sürelerinin dikkate alınması gerekiyor.

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Rezervasyonla şarj sistemini uygulayan Türkiye'de tek bir marka var. Önceden randevu alıp orada şarj imkanı sağlayabiliyorsunuz ancak yolların yoğun olduğu dönemlerde şarj yoğunluğu da yaşanabilir."