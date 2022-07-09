Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz

Dün başlayan uygulama, yap-işlet-devret (YİD) projelerini kapsamıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dün saat 00.00’da başlayan uygulama kapsamında 18 Temmuz pazartesi saat 07.00’ye kadar, YİD projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyolların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak. 12 Temmuz salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinin yanı sıra belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek. FETÖ’nün darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 6’ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz Cuma saat 00.00’dan başlayarak 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.