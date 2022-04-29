Bayram öncesi vatandaşlara uyarı!

YENİ AKİT ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, katıldığı Radyo Trafik canlı yayınında Ramazan Bayramı tatili öncesi kara yollarında alınan tedbirlere yönelik bilgiler verdi.

9 gün tatil olacakmış gibi planlama yapıldı

Bu sene Ramazan Bayramı tatili kamuoyunun beklentisinin aksine 9 güne çıkarılmadı. Pazartesi günü bayramın ilk, çarşamba günü ise son günü olacak ve perşembe günü başladığında bayram tatili bitmiş olacak. Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç ise bayram tatili bitse bile dönmeyecekler ile aradaki iki günü de tatillerine ekleyecek olanları da hesaba katarak 9 gün tatil olacakmış gibi planlama yaptıklarını söyledi. Bayram tatili sürecini öncesi ve sonrası diye ayırmak yerine öncesi, ortası ve sonu olarak üç parçaya böldüklerini aktaran Saraç, “Ne olur ne olmaz diyerek tedbiri elden bırakmadık.” ifadelerini kullandı.

“Yoğunluk olmasını bekliyoruz”

Son dönemde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler, artan otoyol ve akaryakıt fiyatları ile birlikte bu bayram tatilinde trafik yoğunluğunun daha az olacağı yönündeki tahminleri değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, Ramazan Bayramında da Kurban Bayramında da yoğunluk beklediklerini belirtti. Mevcut durumun insanları ürkütmediğini belirten Saraç; “Bazı güzergâhlarda belki geçmiş dönemlere nazaran araç trafiği olmayacak ama biz yine de yoğunluk olmasını bekliyoruz.” dedi. Saraç ayrıca, “Ramazan Bayramında yaklaşık günlük 10 bini aşkın personelle sahada, güzergahlarda tedbirlerimizi alacağız.” ifadelerini kullandı.

Sahurdan sonra yola çıkanlara uyarı

Ramazan Bayramı tatili için vatandaşların genelde sahurdan sonra yola çıktıklarına dikkati çeken Trafik Denetleme Şube Müdürü Saraç, en sıkıntı yaşadıkları konulardan birinin bu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizde genelde insanlarımız sahur yapıyorlar, sahurdan sonra yola çıkıyorlar. Bizim bayram öncesinde memleketine gideceği zaman insanımız şöyle yapıyor; sahur yapıyor, ‘Sabaha karşı sahurdan sonra çıkarım, iftara gideceğim yerde olurum, arife gününde gideceğim yerde olurum…’ diye düşünüyor. Öyle bir düşünce oluyor. Yani cuma, cumartesi sahur yapacak, 03.00’te, 04.00’de, o saatlerde yola çıkacak. Bizim en sıkıntı yaşadığımız husus bu. İnsanlar aslında yola çıkarım diye düşünüyor hatta yola da çıkıyorlar fakat yola devam edip bitiremiyorlar. Çünkü her zaman kullanmış oldukları araç formatından farklı, sürüş saatinden farklı. Her gün insanların 08.00’de, 07.30’da işe gittiği saatte değil bu sefer saat 04.00’de 05.00’de yola çıkıyorlar. Şimdi siz olağan yaptığınız şeyin dışına çıktığınız zaman vücut bile bunu kabul etmiyor. Bu aynı şey gibi yani, biber yediği zaman hemen hıçkırmaya başlar bazı insanlar çünkü bünye bunu kabul etmiyor. Sizin uyku düzeniniz de böyle. Sizin vücudunuzun bir ritmi var. Alıştığı bir düzen var. Hatta yediğiniz, içtiğiniz ile bile alakası var.”

“İki saatte bir mola ver, iki saatte bir dinlen”

Ticari araç sürücüsü olsa bile kimsenin uzun süre kesintisiz araç kullanamayacağını da vurgulayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günün büyük bir kısmını masa başında geçiriyoruz ama sonra gideceğiz ve günde 7-8 saat araç kullanacağız. Böyle bir durum yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu kadar tecrübeli hiçbir i…