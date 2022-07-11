Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Bayramda milyonlar izin yapsa da bir o kadar kişi çalışıyor. Çalışanlar ise bayram mesaisinin nasıl hesaplanacağını araştırıyor.

Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Bayramda çalışanların maaşlarına mesai ücreti uygulanıyor. Mesai ücretleri kişinin aldığı maaş ve günlük ücretlerine göre şekilleniyor. Resmi tatillerde çalışanlara çift mesai ücreti veriliyor. Çalışan kişinin günlük ücreti örneğin 150 liraysa bayramda çalışana verilecek ücret günlük 300 TL olur. Bir çalışan resmi tatillerde çalışması halinde günlük ücretini %100 zamlı olarak alır.