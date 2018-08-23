Bayram için İstanbul'a gelen kasapların 3 günlük kazançları şaşırttı

Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu'nun dört bir yanından kurban kesimi için hareket eden binlerce kasap İstanbul'da toplandı.

Farklı semtlerdeki 560 kurban kesim tesisinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu'dan İstanbul'a göç etti. Aylık gelirlerini bayramda kazandıklarını paylaşan kasapların, günlüğü bin 700 lirayı buldu. Bayram sonrası mahalledeki dükkanlarına geri dönecekler.

1 AYLIK GELİRİ 3 GÜNDE ELDE ETTİLER

Haftalar öncesinden büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla mega şehrin yolunu tutan üreticiler, elindekilerin yüzde 90'ını satmanın mutluluğunu yaşarken şimdi sıra kasaplarda. Kurban piyasasının merkezi İstanbul'da yaklaşık 560 tesiste kasaplar, 1 aylık gelirini 3 günde çıkarıyor. Kurban kesiminde yetkili vakıf ve kurumların bünyesinde ter dökmek için binlerce meslek erbabı, İstanbul'un yolunu tuttu. Sabah erken başlayan mesai geç saatlere kadar adeta aralıksız ve soluksuz sürüyor.

ANADOLULU KASAPLAR İSTANBUL'DA BULUŞTU

Büyükbaş için 200 TL'den başlayan kesim fiyatları sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından yaşanan kasap göçü, piyasayı hareketlendirdi. Aralarında, belediyelerin zorunlu kıldığı eğitimi personele vermek için gelenler de var. İslami şartlara uygun ve son teknoloji kesim uygulamaları işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bu durumdan memnun vatandaşın artan talebiyle oluşan kasap açığı haliyle farklı illerden karşılanıyor.

ETİ PARÇALAYANLARIN ÜCRETİ 500 LİRA'YI BULUYOR

Belediyelerden alınan bilgiye göre, kesim alanları ortalama 4 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanıyor. Her bir alanda 15 kişilik kasap ve yardımcı personel görev yapıyor.

Kasapların aldıkları ücretler, kurbanı kesenler günde bin 700 lira; eti parçalayanlar için ise 250 ila 500 lira arasında değişiyor.

''BÜTÜN YIL BAYRAMI BEKLİYORUZ''

Kesim fiyatları ise büyükbaş 8 parçası 400, 4 parçası 200 lira. Küçükbaş ise, 45 ila 200 lira arasında değişiyor. Kasaplar, Kurban'ı aileleriyle bir arada geçirememek dışında bir dertleri olmadığını söyleyince iş başa düşüyor. "Bütün yıl, bu 3 günü bekliyoruz.''