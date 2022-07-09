Bayram için farklı kek tarifi | Sivas usulü mısır unlu kek Gülüt nasıl yapılır?
Bayram için kolay tatlı tarifi | Bayramda misafirlerinize leziz bir ikram hazırlamak isteyenler ‘Kolay tatlı tarifi’ konusunu araştırıyor. Peki, bayram için kolay kek nasıl yapılır? Gülüt nasıl yapılır? Gülüt için hangi malzemeler gerekli?
Bayramlarda tatlı ve tuzlu ikramlar eksik edilmez. Baklava yerine daha kolay bir tatlı hazırlamak isteyenler “Kolay farklı kek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gülüt için hangi malzemeler gerekli?
Bayram için farklı kek tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı beyaz un
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Sivas usulü mısır unlu kek Gülüt nasıl yapılır?
Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından tüm malzemeleri karışıma ekleyin.
Hazırladığınız harcı yağladığınız kek kalıbına boşaltın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekinizi pişirin.
Arzu ederseniz hamuru fırına vermeden önce kekin üzerine haşhaş ya da ceviz serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.