Bayram günü mahalle savaş alanına döndü: 3 ölü, 22 yaralı

Olay, Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Bayramlaşma sevincinin yaşandığı saatlerde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle her iki ailenin yakınları da kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine taş, sopa, bıçak ve ateşli silahlarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan çatışmada ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kavgada yaralanan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen A.Y., A.Y. ve N.H., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 22 yaralının tedavileri sürerken, jandarma ekipleri yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede ve hastane önlerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.