  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

15 asker şehit olmuştu! Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar

Hava sıcaklıkları daha da artacak! Ölümcül sıcaklar geliyor!

Rusya'dan oraya 'Kırım' misillemesi! İlan etti: Büyük hasar oluştuğu ortaya çıktı! 28 İHA daha yok edildi

Akaryakıt fiyatları uçunca vatandaşlar oraya akın etti! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Türkiye yılan yuvasına döndü! Eğer evde o sesi duyarsanız kaçın

Rusya'dan helal olsun dedirten karar! Türkiye'ye doğru havalandılar

Ankara'nın talebi sonrası Putin'den dikkati çeken Türkiye talimatı

Pişkin taksiciden müşteriye akılalmaz tavsiye

İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

Katar Emiri Al Thani: “Sevgili kardeşim Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum”
Gündem Bayraktar, büyük müjdeyi verdi! "Türkiye tarihinin en büyüğünü yaptık" diyerek duyurdu
Gündem

Bayraktar, büyük müjdeyi verdi! "Türkiye tarihinin en büyüğünü yaptık" diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-19 12:52:00 -
Bayraktar, büyük müjdeyi verdi! "Türkiye tarihinin en büyüğünü yaptık" diyerek duyurdu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yapılan anlaşma ile Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacaklarını belirterek, bunun, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi" olduğunu söyledi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yapılan anlaşma ile Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacaklarını belirterek, bunun, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında beş anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA satın alacağı açıklandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu duyurdu.

CNN Türk'ten Fulya Öztürk’e konuşan Bayraktar, “Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz” dedi. Bayraktar, “Biz Baykar olarak 1 yıldan fazla süredir Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI, İHA ile ilgili projeler yürütüyorduk. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Prens arasında anlaşma imzalandı. Bu da en büyük ihracat sözleşmesi. Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bu anlaşma kapsamında iş birliği de giriyor. Burada teknoloji transferi ve lokal üretim gibi yapmış olduğumuz ihracatla gerçekleşecek. İki ülke adına savunma alanındaki bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23