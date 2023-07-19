Bayraktar, büyük müjdeyi verdi! "Türkiye tarihinin en büyüğünü yaptık" diyerek duyurdu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yapılan anlaşma ile Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacaklarını belirterek, bunun, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında beş anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA satın alacağı açıklandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu duyurdu.

CNN Türk'ten Fulya Öztürk’e konuşan Bayraktar, “Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz” dedi. Bayraktar, “Biz Baykar olarak 1 yıldan fazla süredir Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI, İHA ile ilgili projeler yürütüyorduk. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Prens arasında anlaşma imzalandı. Bu da en büyük ihracat sözleşmesi. Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şöyle devam etti:

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“Bu anlaşma kapsamında iş birliği de giriyor. Burada teknoloji transferi ve lokal üretim gibi yapmış olduğumuz ihracatla gerçekleşecek. İki ülke adına savunma alanındaki bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”