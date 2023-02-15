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Aktüel Bayraktar Akıncı ve TB2’ler vızır vızır
Aktüel

Bayraktar Akıncı ve TB2’ler vızır vızır

TSK ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar Akıncı ve TB2’ler depremin gerçekleşmesinden sonra 10 günde toplam bin 474 saat 20 dakika görev uçuşu yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 16:54:00 -
Bayraktar Akıncı ve TB2’ler vızır vızır

Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar Akıncı ve TB2’ler depremin gerçekleşmesinin ardından 10 günde toplam bin 474 saat 20 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Baykar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve BayraktarTB2'ler 10 günde toplam 1.474 saat 20 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi. Milli İHA'larımız hâlâ bölgede görev uçuşuna devam ediyor. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız” şeklinde bilgi verildi.

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Yorumlar

bakmak zamana bu güne

helal olsun sınırlarıda kontrole devam dosttan cok düşmanımız var  
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