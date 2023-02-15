Bayraktar Akıncı ve TB2’ler vızır vızır
TSK ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar Akıncı ve TB2’ler depremin gerçekleşmesinden sonra 10 günde toplam bin 474 saat 20 dakika görev uçuşu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar Akıncı ve TB2’ler depremin gerçekleşmesinin ardından 10 günde toplam bin 474 saat 20 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Baykar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve BayraktarTB2'ler 10 günde toplam 1.474 saat 20 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi. Milli İHA'larımız hâlâ bölgede görev uçuşuna devam ediyor. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız” şeklinde bilgi verildi.