Baykar'ın hayranları sıraya girdi: Şimdi de Japonlar geldi!
Japonya Eğitim Filo Komutanı Tümamiral Takahiro Nishiyama, heyetiyle beraber Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Dünyanın en büyük İHA-SİHA üreticilerinden Baykar'a uluslararası ilgi büyüyerek devam ediyor. Japonya Eğitim Filo Komutanı Tümamiral Takahiro Nishiyama ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Japon heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Baykar'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere verildi;
Japonya Eğitim Filo Komutanı Tümamiral Takahiro NISHIYAMA ve beraberindeki Japonya Deniz Kuvvetleri Heyeti, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler.
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Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk.