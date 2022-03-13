Baygın halde bulunan hamile kadın hayatını kaybetti
Karaman'da evinde baygın halde bulunan 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan genç hemşire, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Karaman'da evinde baygın halde bulunan 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan genç hemşire, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan hemşire Sevinç Günenç Karapınar'dan (30) haber alamayan yakınları, Mansurdede Mahallesi 106. Sokak'taki evine geldi.
Hamile kadını, banyoda baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, yolda hayatını kaybetti.
Hamile kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Genç kadının, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçen ay doğum iznine ayrıldığı öğrenildi.