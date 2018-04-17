Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayern Münih'in yıldızından Quaresma itirafı

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in başarılı defans oyuncusu Mats Hummels twitter hesabından sürpriz bir Quaresma cevabı verdi.

17 Nisan 2018 Salı 01:21
Bayern Münih'in yıldızından Quaresma itirafı

Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Mats Hummels'den sürpriz bir itiraf geldi.

Mats Hummels, sosyal medya hesabından bir hayranının sorusunu yanıtlarken Beşiktaş forması giyen yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili bir itirafta bulundu.

29 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, bir hayranın 'Karşılaştığın en yetenekli 3 oyuncu?' şeklindeki sorusuna, ''Bu soruya cevap vermek zor ama bir numara Ricardo Quaresma'' yanıtını verdi. Alman yıldızın soruya cevabı sosyal medyadaki hayranlarında birçok kez paylaşılırken, Cristiano Ronaldo'yu listenin ilk sırasına almaması şaşkınlık yarattı.

Hummels ile Ricardo Quaresma son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. İkili daha önce de farklı takımlarda karşılıklı forma giydi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 01:21
  1. Quaresma
  2. Bayern Münih
  3. Mats Hummels
  4. Quaresma yetenek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
    1. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
    2. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
    3. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
    4. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
    5. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    6. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    7. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    8. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    9. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    10. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    11. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    12. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    13. Hakkari'de park halindeki araç..
    14. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    15. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    16. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    17. Borsa günü düşüşle bitirdi
    18. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    19. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    20. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...