Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı



ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında Bayern Münih'in futbolcusu olacak. 19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.