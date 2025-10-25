Bayburt Üniversitesi geleceğe hazırlanıyor! Stratejik plan çalıştayı büyük heyecana neden oldu

Bayburt Üniversitesi Strateji Dairesi Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü’nün ortak koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, üniversite içinden ve dışından geniş bir paydaş katılımı sağlandı. Katılımcılar, beş ayrı çalışma grubuna ayrılarak üniversitenin geleceğini şekillendirecek stratejik alanlar üzerinde yoğunlaştı. Bu gruplar; Eğitim ve Öğretim Grubu, Araştırma-Geliştirme ve Yenilik Grubu, Toplumsal Katkı ve Paydaş İlişkileri Grubu, Kurumsal Kapasite ve Yönetim Süreçleri Grubu ile Uluslararasılaşma ve Tanıtım Grubu başlıklarında faaliyet gösterdi. Her grup, kendi alanına ilişkin güçlü ve gelişime açık yönleri belirleyerek üniversitenin 2027-2031 dönemine yönelik stratejik hedeflerine katkı sunacak öneriler geliştirdi.

Katılımcılar, Bayburt Üniversitesi’nin varoluş nedenini, kimlere hizmet sunduğunu, hangi ihtiyaçları karşıladığını ve hizmetlerini nasıl sunduğunu ele alarak kurumun misyonuna ilişkin temel unsurları tartıştı. Üniversitenin "niçin" var olduğu sorusuna yanıt arayan paydaşlar, Bayburt Üniversitesi’nin bilgi üretimi, nitelikli insan yetiştirme ve topluma hizmet misyonuyla bölgesel ve ulusal ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunma hedefini öne çıkardı.

Vizyon tartışmalarında ise "çevremizle birlikte başarıyı elde etmek için toplumsal düzeyde hangi sonuçlara ulaşmak istiyoruz?" sorusu etrafında toplumsal katkı perspektifi değerlendirildi. Katılımcılar, üniversitenin çevresiyle etkileşim içinde gelişen, yenilikçi, üretken ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir kurum kimliğine kavuşması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Yükseköğretim kurumları düzeyinde neyin başarılmak istendiği sorusuna odaklanan tartışmalarda ise akademik mükemmeliyet, araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve kalite odaklı eğitim anlayışının ön plana çıkarılması gerektiği vurgulandı.

"Başarılı üniversitelerin öncelikleri nelerdir ve bu üniversiteler gelecekte nereye odaklanacaklar?" sorusuna yanıt arayan gruplar, dijital dönüşüm, uluslararasılaşma, yenilikçi öğrenme yöntemleri ve sürdürülebilirlik konularının geleceğin üniversiteleri için belirleyici olacağını ifade etti. Paydaş düzeyinde neyin başarılmak istendiği üzerine yapılan değerlendirmelerde, üniversite ile kamu, sanayi, sivil toplum ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kurumsal düzeyde ise Bayburt Üniversitesi’nin çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, yenilikçi, erişilebilir ve değer üreten bir yükseköğretim kurumu olma hedefi ön plana çıktı.

Çalıştay sonunda elde edilen tüm görüş ve öneriler, Bayburt Üniversitesi’nin 2027-2031 Stratejik Planı’nın şekillenmesinde temel veri kaynağı olarak değerlendirilecek. Bayburt Üniversitesi yönetimi, paydaş katılımıyla yürütülen bu sürecin, üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir dış paydaş katılımı sağlandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydıntepe ve Demirözü Belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KUDAKA, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve diğer dış paydaşlar çalıştayda aktif rol aldı.