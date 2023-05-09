Batsın sizin insan haklarınız! Almanya’da çocuklara iğrenç muamele

Almanya’da kreşlerde göçmen çocuklara ayrımcılık uygulanıyor. Göçmen çocukların uyumsuz ve saygısız davrandığını iddia eden öğretmenler çocukları ötekileştiriyor. Alman yayın organı Focus Online’da yer alan bir haberde ülkede kreş ve anaokullarında göçmen çocukların “sorun oluşturduğu” ifade edildi.

IRKÇI ÖĞRETMENLER ÇOCUKLARDAN ŞİKAYETÇİ

Mart 2022 verilerine göre üç ile yedi yaş arasındaki yaklaşık 2,63 milyon anaokulu çocuğunun yaklaşık 820.500'ü, yani neredeyse üçte biri (yüzde 31,2) göçmen kökenliydi.

Almanya’da göçmen çocuklara “tahammül edemeyen” ırkçı öğretmenlerin sık sık şikâyette bulunduğu ve istifa ettiği belirtiliyor. Sık sık bu tür şikayetler ve ötekileştirmelerle göçmen çocuklara psikolojik şiddet uygulanıyor. Haberde Alman öğretmenlerin kendilerini çoğunlukta gören göçmen çocuk ve veliler tarafından aşağılandığı iddia edildi.