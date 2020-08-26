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Aktüel Batman'daki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Batman'daki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:00:44 -
Batman'daki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

BATMAN (AA) - Batman'da 21 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ebru T, boşandığı eşi Muhammet D'nin silahlı saldırısına uğradı.

Başı ve boynuna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Ebru T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı Muhammet D. polisin çalışması sonucu yakalandı.

Öte yandan, cinayet, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlı Muhammet D'nin kullandığı beyaz renkli hafif ticari araçla kaldırımdaki Ebru T'nin yanına yaklaşması ve tabancayla ateş etmesi yer alıyor. Kayıtlarda yaralanan Ebru T'nin yere yığılması ve şüphelinin araçla hızla olay yerinden uzaklaşması da görülüyor.


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