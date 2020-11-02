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Aktüel Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:30:11 -
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araçta 55 kilo 278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan hafif ticari aracın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek kente giriş yaptığı sırada durdurulduğunu söyledi.

Araçta narkotik köpekler "Sarıkız" ve "Maya" ile yapılan aramada koltukların altında uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten Kıraç, 55 kilo 278 gram metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kıraç, Batman'da uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini dile getirerek, "Gençlerimizi zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar uyuşturucu maddelerde çok ciddi yakalamalar yaptık. İnşallah bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

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