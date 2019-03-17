Batman’da Uluslararası Yarı Maraton yapıldı

Batman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu, 6’sı yabancı toplam 300 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Yarışmayı Etiyopyalı atlet Getaya Gelaw birinci tamamladı.

Batman Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Batman Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen 21.1 kilometrelik 3. Uluslararası Batman Yarı Maratonu, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un start atışı ile başladı. Batman Belediyesi önüne kurulan start alanında koşmaya başlayan atletler, Kozluk yolu 7’nci kilometresine vardıktan sonra Batman Belediyesi önündeki start alanına dönüş yaptı.

Uluslararası Batman Yarı Maratonu’nu start atışı ile başta götüren Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw koşuyu 1 saat 3 dakika 51 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa koşuyu 1 saat 4 dakika 54 saniyede tamamlayarak ikinci olurken, Türk atlet Aykut Taşdemir ise 1 saat 6 dakika 1 saniyede tamamlayarak 3’üncü olmayı başardı.

"Bu koşu antrenman gibi geldi"

Maratonu birinci olarak tamamlayan Etiyopyalı atlet Gelaw, Batman’daki koşunun kendisi için antrenman niteliğinde geçtiğini ve iki hafta sonra Almaya’da yapılacak olan maratona hazırlık olduğunu söyleyerek, "Bu sene parkur değiştiği için biraz zordu ve geçen seneye göre bu sene hava da biraz soğuk. Ama nihayetinde birinci oldum ve çok mutlu oldum. Etyopyalıyım, şu an Ankara’da öğrenciyim. Ben profesyonel bir sporcuyum, iki hafta sonra Almanya’da bir yarış maratonu var, oraya gideceğim. Zaten buradaki koşu bana antrenman gibi geldi" dedi.