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Aktüel Batman'da terör operasyonu: 30 gözaltı
Aktüel

Batman'da terör operasyonu: 30 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:46:47 -
Batman'da terör operasyonu: 30 gözaltı

BATMAN (AA) - Batman'da 6-8 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere karıştığı tespit edilen 27 şüpheli ile Kozluk ilçesindeki PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle kentte yaşanan yasa dışı olaylara ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Şehit Birol Öztekin" adlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, izinsiz gösterilere karıştığı saptanan 30 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal suç unsuru fotoğraf, doküman, 2 tabanca, pompalı tüfek ve uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

- Kozluk'ta 3 gözaltı

Öte yandan, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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