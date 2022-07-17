Batman'da Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 8 adet arsa satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Bayındır Mah. Cizre Bulvarı No:34-Merkez/Batman adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacakların;

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

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