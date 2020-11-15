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Aktüel Batman'da Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına başarı belgesi
Aktüel

Batman'da Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Vali Hulusi Şahin: - "Bu hastalığı Türkiye'den sileceğiz. Sağlık çalışanlarımız bu madalyaları sonuna kadar hak etti. Bu süreçte vefat eden sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:57:49 -
Batman'da Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına plaket ve başarı belgesi verdi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Şahin, milletin her ferdinin pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ettiğini belirterek, plaket ve başarı belgeleri ile bu teşekkürü taçlandırmak istediklerini söyledi.

Bu belgelerle sağlık çalışanlarının anı defterine bir kayıt düşmek istediklerini dile getiren Şahin, "Umarım bu hastalık bir an önce biter ve acı bir hatıra olarak anılarda kalır. Ama bu kayıtlara geçsin istedik. Bundan dolayı burada toplandık." dedi.

"Batman'da 7 aydır çok yoğun bir mücadele veriliyor. Çok sinsi ve güçlü bir düşmana karşı savaş veriliyor. Batman'da 5 bine yakın sağlık ordumuz ilk günkü gayretle mücadelelerini devam ettiriyorlar." diyen Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarından muhtarlara kadar toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye destek verdiğini aktardı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde gece gündüz çalışmalar yapıldığına işaret eden Şahin, bu mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Şahin, "Bu hastalığı Batman'dan ve Türkiye'den sileceğiz. Sağlık çalışanlarımız bu madalyaları sonuna kadar hak etti. Bu süreçte vefat eden sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

- "Canları pahasına verdikleri emek asla unutulmayacak"

Batman Bölge Devlet Hastanesinde görevli yoğun bakım uzmanı Dr. Mustafa Ay da tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele edildiğini anımsatarak, bu mücadelede sağlıkçıların yoğun emek verdiğini aktardı.

Ay, kendisinin de bulunduğu birçok sağlık emekçisinin Kovid-19'a yakalandığını belirterek, Türkiye'de hayatını kaybeden birçok sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Pandemi süresince hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andığını ifade eden Ay, "Canları pahasına verdikleri emek asla unutulmayacak. Sağlık çalışanları olarak işimizin başındayız. Ve bu mücadeleyi kazanana kadar da işimizi yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Törende, temsili olarak 8 doktor ve hemşireye belge ve plaketleri takdim edildi.

Batman'daki 5 bin sağlık çalışanına plaket ve başarı belgesi verileceği belirtildi.

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, kurum temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.




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