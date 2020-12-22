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Aktüel Batman'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Batman'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:22:54 -
Batman'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan 72 EY 261 plakalı minibüs, Batman Siirt kara yolu Kozluk ilçesi mevkisinde devrildi.

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, olay yerinde bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından 4 kişinin kaçtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.





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