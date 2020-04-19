Batman korona virüs vaka sayısı kaç? Batman'da koronadan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel tabloyu açıklıyor. Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 35 bin 344 test yapıldı. Yapılan test sonucuna göre 3 bin 977 yeni vaka tespit edildi. 19 Nisan’da vefat edenlerin sayısı 127 olurken iyileşen hasta sayısı ise bin 523 oldu. Batman’da kororavirüs vakası ne kadar? Batman’da koronavirüs kaç kişiye bulaştı? İşte Batman’da koronavirüs vaka sayısına ilişikin haberin detayları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, “Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.” dedi.

Batman’da koronavirüs vaka sayısı, Batman’da korona ölü sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa koronavirüs risk ve korona yoğunluk haritasına dair bilgileri, aynı zamanda cinsiyete göre korona virüs dağılımını da daha önce düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu. Batmanlılar vatandaşlar Batman’da koronavirüs vaka sayısı, Batman’da koronadan ölü sayısı kaç? sorularını sormakta. Batman’da koronavirüs vaka sayısı 9 olduğu söylenmekte.